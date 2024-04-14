Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:05, 14 апреля 2024Мир

В США раскрыли выгоду для Украины от обострения на Ближнем Востоке

Экс-полковник Расмуссен: атака на Израиль ускорит принятие помощи для Украины

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Эрл Расмуссен раскрыл выгоду для Украины от эскалации на Ближнем Востоке. Он указал в разговоре с РИА Новости, что американский пакет помощи для Украины и Израиля идет в увязке, и недавняя атака Ирана на Израиль может значительно ускорить его принятие.

«Процесс по пакету помощи Украине будет завершен. Не уверен относительно точной суммы или деталей. Во всяком случае, эскалация может ускорить принятие совместного пакета мер, чтобы поддержать Израиль», — высказался собеседник агентства.

Ранее американские чиновники заявили, что силы США в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они указали, что американские войска находятся «в режиме готовности к дальнейшим действиям со стороны Ирана» и поддерживающих его сил в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль. США помогают сбивать дроны и ракеты

      Жители Израиля обратились за медицинской помощью после сигналов тревоги

      На севере Израиля вновь объявили воздушную тревогу

      Дешевый iPhone получит OLED-экран

      В Иране предупредили о последствиях ответа Израиля на атаку

      К атаке Ирана на Израиль присоединились хуситы

      «Хезболла» раскрыла свою роль в ударе Ирана по Израилю

      Жителям Израиля разрешили покинуть укрытия

      В Иране сочли завершенным ответ Израилю

      В США раскрыли выгоду для Украины от обострения на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше