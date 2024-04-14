В США раскрыли выгоду для Украины от обострения на Ближнем Востоке

Экс-полковник Расмуссен: атака на Израиль ускорит принятие помощи для Украины

Полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Эрл Расмуссен раскрыл выгоду для Украины от эскалации на Ближнем Востоке. Он указал в разговоре с РИА Новости, что американский пакет помощи для Украины и Израиля идет в увязке, и недавняя атака Ирана на Израиль может значительно ускорить его принятие.

«Процесс по пакету помощи Украине будет завершен. Не уверен относительно точной суммы или деталей. Во всяком случае, эскалация может ускорить принятие совместного пакета мер, чтобы поддержать Израиль», — высказался собеседник агентства.

Ранее американские чиновники заявили, что силы США в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они указали, что американские войска находятся «в режиме готовности к дальнейшим действиям со стороны Ирана» и поддерживающих его сил в регионе.