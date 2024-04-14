США заявили о готовности сбивать иранские дроны

CBS: силы США в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотники

Силы США в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), американские истребители находятся в боевой готовности. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как заявили чиновники США, американские войска находятся «в режиме готовности к дальнейшим действиям со стороны Ирана» и поддерживающих его сил в регионе.

Ранее сообщалось, что истребители Военно-воздушных сил США подняли в воздух над Ираком и Иорданией для борьбы с иранскими беспилотниками. Их целью является возможный перехват дронов, запущенных Ираном по Израилю.

Иран атаковал Израиль беспилотниками вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.