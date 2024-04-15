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19:42, 15 апреля 2024Ценности

Наряд Хейли Бибер на Coachella оценили в сети словами «оскорбление бабушек»

Фото: @haileybieber

Наряд младшей дочери актера Стивена Болдуина американской модели Хейли Бибер на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США, оценили в сети словами «оскорбление бабушек». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци сняли 27-летнюю супругу канадского певца Джастина Бибера в объемной бело-синей куртке и мешковатых широких джинсах черного цвета с накладными карманами. В то же время манекенщица надела красно-синюю бейсболку, поверх которой повязала атласную косынку с леопардовым принтом. В свою очередь, муж Хейли выбрал темно-синюю толстовку оверсайз, кремовые брюки и бейсболку.

Читатели издания раскритиковали внешний вид модели под публикацией. «Выглядит нелепо», «Ха-ха, бабушкин шик. Это оскорбление моих покойных бабушек, они знали, как носить платок (...)», «Она выглядит ненормальной», «Я попытался представить, что моя жена в таком виде выходит из дома...», «Они оба всегда выглядят смешно», — возмутились юзеры.

Ранее дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум в откровенном наряде появилась на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США.

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      Карина Черных
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