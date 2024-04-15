19-летняя дочь Хайди Клум в бюстгальтере и меховой шапке появилась на Coachella

Дочь Хайди Клум Лени в бюстгальтере и меховой шапке появилась на Coachella

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум в откровенном наряде появилась на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США. Соответствующий кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя манекенщица выбрала для мероприятия кружевной черный бюстгальтер с высокой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и синюю джинсовую юбку с заниженной талией. Дочь знаменитости надела круглую меховую шапку коричневого оттенка в стиле «типичной славянки».

Кроме того, девушка заплела волосы в две симметричные косы и сделала макияж с коричневой помадой и золотистыми тенями.

В феврале Лени Клум показала естественную внешность с прыщами. Так, на коже у девушки были заметны

многочисленные высыпания, покраснения и черные точки.