Назван срок окончания паводков в России

Гидролог Болгов: паводки могут закончиться через две недели

Паводки в российских регионах могут закончиться через две недели при отсутствии сильных дождей. Срок окончания тяжелой ситуации назвал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН доктор технических наук Михаил Болгов, передает «Абзац».

По словам Болгова, паводки продолжатся, пока снег не растает, а вода не стечет с пойм и озер. «В Оренбурге еще недели две ситуация будет возвращаться к нормальному режиму. На Тоболе только сейчас уровень воды достигает максимума, после этого тоже постепенно будет идти спад. В Сибири, например, снег еще таять не начинал», — рассказала гидролог.

Ученый добавил, что в первую неделю уровень воды сходит быстрее, затем процесс замедляется. Такая ситуация является нормальной для подобного половодья.

14 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился впервые с начала паводка. Утром в воскресенье Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки на 5 сантиметров.