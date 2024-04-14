Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 14 апреля 2024Экономика

Уровень Урала у Оренбурга впервые с начала паводка снизился

МЧС: уровень воды реки Урал у Оренбурга к утру 14 апреля снизился на 5 см

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Уровень воды реки Урал у Оренбурга впервые снизился с начала паводка. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

Отмечается, что утром 14 апреля Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки на 5 сантиметров, причем на 3 сантиметра — за последний час. В настоящее время вода находится на отметке 1 182 сантиметра.

Ранее первый заместитель главы администрации города Алексей Кудинов рассказал, что за прошедшие сутки в Оренбурге подтопило еще порядка тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?

      Оценены шансы избавиться от угрозы украинских беспилотников

      Премьер Израиля высказался об атаке Ирана

      Уровень Урала у Оренбурга впервые с начала паводка снизился

      В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал

      Потерявший ногу российский сапер вернулся в зону спецоперации

      Названы последствия ядерного инцидента на ЗАЭС для Украины и Европы

      Подтопление домов в Курганской области продолжится

      Мост под Курганом смыло течение Тобола

      В Оренбурге за сутки затопило еще тысячу домовладений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше