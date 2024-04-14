Уровень Урала у Оренбурга впервые с начала паводка снизился

МЧС: уровень воды реки Урал у Оренбурга к утру 14 апреля снизился на 5 см

Уровень воды реки Урал у Оренбурга впервые снизился с начала паводка. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

Отмечается, что утром 14 апреля Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки на 5 сантиметров, причем на 3 сантиметра — за последний час. В настоящее время вода находится на отметке 1 182 сантиметра.

Ранее первый заместитель главы администрации города Алексей Кудинов рассказал, что за прошедшие сутки в Оренбурге подтопило еще порядка тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.

