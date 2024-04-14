В Оренбурге за сутки затопило еще тысячу домовладений

За сутки в Оренбурге затопило еще около тысячи домовладений

За прошедшие сутки в Оренбурге подтопило еще порядка тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Алексей Кудинов, передает ТАСС.

Он добавил, что запустить движение автомобильное движение по перекрытым участкам дорог пока не получится из-за уровня воды.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.