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09:33, 15 апреля 2024Экономика

Названа доля не готовых просить прибавку к зарплате россиян

SuperJob: четверть россиян оказались не готовы просить прибавку к зарплате

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четверть россиян (25 процентов) оказались не готовы просить прибавку к зарплате. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, узнал РБК.

Главной проблемой в этом случае является убеждение, что просьба о повышении зарплаты будет бесполезной, пояснили опрошенные. Работники бюджетной сферы не видят смысла просить повышения оклада, так как их зарплаты утверждены тарифными ставками. Часть респондентов уверена, что проще сменить работу, чем добиваться прибавки на прежнем месте.

Еще почти четверть (26 процентов) опрошенных уже приступили к переговорам о повышении оклада. О планах начать такие переговоры в ближайшем будущем заявили 32 процента респондентов. При этом граждане, получающие больше 100 тысяч рублей, чаще других демонстрировали готовность просить о прибавке.

Ранее эксперты «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые офисные вакансии. Первое место в этом рейтинге заняла профессия агента по недвижимости, средняя зарплата которого составляет 135,1 тысячи рублей. На второй строчке оказалась профессия программиста с зарплатой от 117,8 тысячи рублей. Эксперты пояснили, что в этом случае речь идет об усредненной цифре для сотрудников с небольшим стажем, поскольку на более высоких позициях размер зарплат в вакансиях не раскрывается.

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      Лилиана Набиуллина
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