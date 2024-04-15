Пользу популярной домашней заготовки для здоровья объяснили
Квашеная капуста способствует улучшению здоровья благодаря содержанию в ней витаминов и пробиотиков, рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. О пользе популярной домашней заготовки она рассказала в беседе с «Лентой.ру».
Агаева объяснила, что квашеная, или кислая, капуста получается в результате ферментации — брожения в рассоле из собственного сока и соли. Благодаря этому изменяется состав продукта: в 100 граммах квашеной капусты содержится 16 процентов суточной нормы витамина С, что оказывает благотворное влияние на здоровье кожи, связок и суставов. Кроме того, продолжила врач, такой продукт содержит витамин А, способствующий улучшению зрения, а также необходимые для здоровья нервной системы витамины группы В.
Кислая капуста, по словам Агаевой, содержит и минеральные вещества: кальций, фосфор и магний, что позволяет укреплять костную ткань. В 100 граммах продукта, уточнила она, также содержится 12 процентов суточной нормы клетчатки — пищевых волокон, способствующих нормальному пищеварению.
Существует мнение, что квашеная капуста полезна для кишечника — помогает защитить его от воспаления и болезнетворных микроорганизмов, так как в ней содержатся пробиотики. В процессе ферментации не только капусты, но и других продуктов, например, кефира или творога, действительно образуются молочнокислые бактерии, которые положительно влияют на здоровье кишечника, однако в настоящее время нет исследований, подтверждающих пользу именно ферментированной капусты для кишечной флоры
Чтобы организм усваивал все полезные вещества квашеной капусты, необходимо сбалансированно питаться, подчеркнула терапевт. «Для каждого приема пищи тарелка 22-23 сантиметра в диаметре мысленно делится на четыре части: половина овощей и фруктов; одна четвертая — растительные белки (например, чечевица, нут) или животные (нежирные сорта мяса, рыбы, птицы); одна четвертая — сложные углеводы, допустим, макароны. Квашеную капусту рекомендовано добавлять в качестве порции овощей», — объяснила она.
При этом квашеную капусту, предупредила Агаева, можно употреблять каждый день в объеме не более 200 граммов, чтобы продукт не привел к проблемам с пищеварением, например, тошноте и диарее. «Людям, склонным к аллергическим реакциям, необходимо с осторожностью есть этот продукт, так как он содержит большую концентрацию гистамина — вещества, которое обычно выделяется в организме в ответ на аллерген, что может приводить к появлению симптомов, схожих с аллергией, например, зуду кожи, слезотечению», — добавила она.
Такую капусту также не стоит употреблять при гипертонии, так как высокое содержание соли в продукте может приводить к повышению артериального давления. Квашеную капусту противопоказано есть тем, кто принимает лекарства от тревоги и депрессии — взаимодействие тирамина, который в ней содержится, с этим классом препаратов может привести к гипертоническому кризу — резкому повышению артериального давления, что, в свою очередь, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта
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