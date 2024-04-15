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09:32, 15 апреля 2024Забота о себе

Пользу популярной домашней заготовки для здоровья объяснили

Терапевт Агаева: витамин С в квашеной капусте способствует здоровью кожи

Фото: Kagor / Wikimedia

Квашеная капуста способствует улучшению здоровья благодаря содержанию в ней витаминов и пробиотиков, рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. О пользе популярной домашней заготовки она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Агаева объяснила, что квашеная, или кислая, капуста получается в результате ферментации — брожения в рассоле из собственного сока и соли. Благодаря этому изменяется состав продукта: в 100 граммах квашеной капусты содержится 16 процентов суточной нормы витамина С, что оказывает благотворное влияние на здоровье кожи, связок и суставов. Кроме того, продолжила врач, такой продукт содержит витамин А, способствующий улучшению зрения, а также необходимые для здоровья нервной системы витамины группы В.

Кислая капуста, по словам Агаевой, содержит и минеральные вещества: кальций, фосфор и магний, что позволяет укреплять костную ткань. В 100 граммах продукта, уточнила она, также содержится 12 процентов суточной нормы клетчатки — пищевых волокон, способствующих нормальному пищеварению.

Существует мнение, что квашеная капуста полезна для кишечника — помогает защитить его от воспаления и болезнетворных микроорганизмов, так как в ней содержатся пробиотики. В процессе ферментации не только капусты, но и других продуктов, например, кефира или творога, действительно образуются молочнокислые бактерии, которые положительно влияют на здоровье кишечника, однако в настоящее время нет исследований, подтверждающих пользу именно ферментированной капусты для кишечной флоры

Анастасия Агаеваврач-терапевт

Чтобы организм усваивал все полезные вещества квашеной капусты, необходимо сбалансированно питаться, подчеркнула терапевт. «Для каждого приема пищи тарелка 22-23 сантиметра в диаметре мысленно делится на четыре части: половина овощей и фруктов; одна четвертая — растительные белки (например, чечевица, нут) или животные (нежирные сорта мяса, рыбы, птицы); одна четвертая — сложные углеводы, допустим, макароны. Квашеную капусту рекомендовано добавлять в качестве порции овощей», — объяснила она.

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При этом квашеную капусту, предупредила Агаева, можно употреблять каждый день в объеме не более 200 граммов, чтобы продукт не привел к проблемам с пищеварением, например, тошноте и диарее. «Людям, склонным к аллергическим реакциям, необходимо с осторожностью есть этот продукт, так как он содержит большую концентрацию гистамина — вещества, которое обычно выделяется в организме в ответ на аллерген, что может приводить к появлению симптомов, схожих с аллергией, например, зуду кожи, слезотечению», — добавила она.

Такую капусту также не стоит употреблять при гипертонии, так как высокое содержание соли в продукте может приводить к повышению артериального давления. Квашеную капусту противопоказано есть тем, кто принимает лекарства от тревоги и депрессии — взаимодействие тирамина, который в ней содержится, с этим классом препаратов может привести к гипертоническому кризу — резкому повышению артериального давления, что, в свою очередь, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта

Анастасия Агаеваврач-терапевт

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала об опасности холодца. По ее словам, избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли, которые содержатся в холодце, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов.

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      Александра Лисица
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