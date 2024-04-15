Названа самая трендовая модель штанов на 2024 год

Who What Wear: шелковые штаны стали модным трендом на 2024 год

Редакторы Who What Wear назвали самую трендовую модель штанов на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.

Так, актуальными стали варианты из шелка. По словам экспертов, данная вещь придает повседневному образу утонченность и обеспечивает комфорт. Кроме того, они отметили, что шелковые брюки отлично сочетаются с шерстяным джемпером или кардиганом.

В то же время, как считают специалисты, в вечерних образах подобный предмет гардероба следует носить с верхней одеждой, выполненной из кашемирового трикотажа. Что касается обуви, то шелковые штаны будут прекрасно смотреться с сандалиями, оформленными ремешками.

Ранее стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Специалист рассказал, что в текущем сезоне популярными стали плетеные сумки.