Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года

Стилист Александр Рогов: плетеные сумки стали трендом весны и лета 2024 года

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист рассказал, что в текущем сезоне популярными стали плетеные сумки. Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками, на которых модели использовали данные аксессуары, чтобы дополнить образы. Так, на размещенных фото манекенщицы продемонстрировали сумки разных размеров, форм и расцветок в сочетании с юбками, платьями и плащами.

«Плетеные сумки — это не только пляжная мода!» — заявил Рогов.

Ранее в апреле стилист Владислав Лисовец назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета. По словам модного эксперта, в текущем и следующем сезонах актуальными окажутся наряды в эстетике 2000-х годов. Среди них — брюки и юбки на бедрах.