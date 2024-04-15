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17:15, 15 апреля 2024Экономика

Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва — Петербург

РЖД: первые поезда для ВСМ Москва — Петербург построят за 12 миллиардов рублей

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Компании РЖД и «Уральские локомотивы» заключили договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Стоимость постройки этих составов для мегапроекта назвали в пресс-службе РЖД.

Согласно условиям контракта, производитель должен поставить готовые к эксплуатации составы до конца марта 2028 года. При этом стоимость договора составляет 12 миллиардов рублей. «Для создания головных образцов РЖД передадут изготовителю конструкторскую документацию. Сейчас ее разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что поезда для ВСМ будут состоять из восьми вагонов, причем один состав можно будет соединить с другим. Помимо этого, прорабатывается четыре класса обслуживания.

Ранее в апреле стало известно, что президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург.

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      Полина Кислицына
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