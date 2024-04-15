Названы самые эффективные для похудения позы в сексе

Компания по производству товаров для взрослых Lelo.com подсчитала, сколько килокалорий сжигается во время секса в разных позах. Список самых эффективных для похудения позиций опубликовало издание Daily Star.

Авторы исследования объяснили, что в каждой позе измеряли расход килокалорий в течение 15 минут. Самой энергозатратной позицией оказалась поза «маслобойка». Партнерам для ее выполнения потребовались гибкость, выносливость и сила, зато в общей сложности они сожгли 196 килокалорий за 15 минут.

Секс в положении стоя назвали вторым по энергозатратности — во время него партнеры тратили в среднем 171,5 килокалории. Немного меньше энергии — 156,5 килокалории — требуется для полового контакта в позиции «тачка на коленях», далее в списке идут поза лотоса и догги-стайл с расходом 143 и 142 килокалории соответственно.

На шестое место рейтинга авторы поместили позу «ноги вверх». Во время секса в этой позиции сжигается 121,5 килокалории. На седьмом месте оказались приседания: в отличие от остальных поз, где энергию расходует в основном мужчина, эта позиция требовала больше усилий от женщины. В ней в общей сложности партнеры сжигали 119 килокалорий, отметили авторы эксперимента. Последние строки рейтинга заняли позы «орел», «69» и «наездница». В них партнеры сжигали 107,5, 94,5 и 93,5 килокалории соответственно.

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина призвала не отказываться от секса, чтобы наказать партнера после конфликта. По ее словам, такая стратегия усугубит проблему, тогда как близость поможет снять напряжение.