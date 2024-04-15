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23:55, 15 апреля 2024Мир

В России раскрыли последствия атак на Запорожскую АЭС

Небензя заявил о риске ядерной катастрофы при продолжении ударов ВСУ по ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва продолжит обеспечивать безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета безопасности (СБ) ООН Небензя раскрыл последствия атак на ЗАЭС и отметил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают угрозу ядерного конфликта.

«Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба», — предупредил он.

Дипломат также призвал секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и мировое сообщество принять необходимые меры для спасения мира от ядерного инцидента.

Ранее Небензя потребовал от МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС. Он подчеркнул, что этот вопрос не является политическим.

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      Марина Совина
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