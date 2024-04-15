В России призвали МАГАТЭ назвать источник атак на Запорожскую АЭС

Постпред РФ при ООН Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя потребовал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) указать на источник атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Небензя попросил руководство МАГАТЭ «не заниматься словесной эквилибристикой», а назвать источник атак на ЗАЭС. Он подчеркнул, что этот вопрос не является политическим. По мнению дипломата, это влияет на безопасность станции, а также на ядерную и радиационную безопасность Европы.

«Если такая обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС агентства продолжится, предпринимаемые МАГАТЭ усилия в значительной мере утратят смысл», — заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС. До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным он посчитал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой.