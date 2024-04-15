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18:23, 15 апреля 2024Наука и техника

В России рассказали об испытаниях с трофейными дронами

Ласточкин: на трофейных дронах тестируются портативные средства противодействия

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На трофейных дронах, добытых в ходе специальной военной операции (СВО), испытываются портативные средства противодействия беспилотникам. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России Юрий Ласточкин.

Проводимые на специальном полигоне испытания поставлены на поток и включают в себя проведение как летных, так и наземных экспериментов. Среди трофейных дронов, участвующих в испытаниях, значатся беспилотники фирм DJI и Autel, а также разнообразные FPV-дроны.

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«Понимая, что противник постоянно совершенствует помехозащиту своих дронов, специалисты оперативно проводят соответствующие доработки специальных средств противодействия», — рассказал начальник войск РЭБ.

Также Ласточкин заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины, целями в рамках СВО.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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