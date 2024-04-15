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18:16, 15 апреля 2024Экономика

Объем выпуска российских электромобилей «Амберавто» оценили

Калининградский «Автотор» выпустит за год 3 тысячи электромобилей «Амберавто»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Калининградский автопроизводитель «Автотор» оценил объем выпуска новых электромобилей «Амберавто» в текущем году. Об этом со ссылкой на председателя совета директоров холдинга Валерия Горбунова пишет ТАСС.

По его словам, предприятие планирует произвести три тысячи автомобилей до конца 2024 года. Горбунов отметил, что первая партия в 200 электромобилей «Амберавто» уже сошла с конвейера, теперь необходимо провести доработку некоторых технологических вопросов, а также усовершенствовать модель.

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При этом всего за год холдинг планирует выпустить от 80 тысяч до 100 тысяч легковых автомобилей. Кроме отечественного электромобиля под собственным брендом, калининградское предприятие производит машины под марками Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing и Jetour.

«Автотор» сообщил о запуске электромобилей под собственным брендом «Амберавто» в начале февраля. В основе линейки будут двух- и четырехместные компактные автомобили как собственной разработки, так и те, что созданы в рамках технологического сотрудничества с иностранными партнерами.

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