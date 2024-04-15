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10:28, 15 апреля 2024Россия

Первый российский регион ввел меры поддержки для репатриантов

Алиханов: Калининградская область первой ввела меры поддержки для репатриантов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Калининградская область стала первым в Россией регионом, который ввел меры поддержки для репатриантов. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов в Telegram-канале.

Согласно подписанному главой региона постановлению, репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека, компенсацию за расходы на социальную адаптацию, среди которых, медицинское освидетельствование, признание ученых степеней и званий, а также квалификаций, полученных за рубежом, и аренда квартиры в течение полугода. Общая сумма компенсации не будет превышать 135 тысяч рублей.

«Еще одной мерой поддержки станет сервисный центр. Специалисты учреждения будут оказывать консультацию, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открытие планируется в конце апреля», — сообщил Алиханов.

Подписанное губернатором постановление вступит в силу через 10 дней.

Ранее МВД России предложило упростить порядок участия в государственной программе переселения соотечественников из недружественных стран и распространить его на репатриантов. Речь идет о гражданах России, постоянно проживавших в недружественных государствах по состоянию 24 февраля 2022 года и вернувшихся в РФ после утраты права находиться за границей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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