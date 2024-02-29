В России предложили упростить возвращение для репатриантов

МВД предложило упростить возвращение в Россию для репатриантов

МВД России предложило упростить порядок участия в государственной программе переселения соотечественников из недружественных стран и распространить его на репатриантов. Соответствующий проект указа в четверг, 29 февраля, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о гражданах России, постоянно проживавших в недружественных государствах по состоянию 24 февраля 2022 года и вернувшихся в РФ после утраты права находиться за границей. В пояснительной записке к документу говорится, что в МВД все чаще обращаются в связи со сложностями при переселении в Россию.

По данным ведомства, в 2023 году из всех соотечественников, прибывших из недружественных стран и получивших временное убежище, около 30 процентов имеют родственников, родившихся или постоянно проживающих в России. В подобных ситуациях МВД предлагает относить их к категории репатриантов.

Ранее МВД России предложило создать институт репатриации в рамках программы переселения соотечественников в Россию. Для этого предполагается избавить их от теста по русскому языку.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Документ предусматривал, что прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами страны будет проводиться при условии владения ими русским языком.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом Владимира Путина в 2006 году.