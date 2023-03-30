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23:07, 30 марта 2023Россия

Путин внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников

Путин внес в программу переселения соотечественников требование владения русским языком
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Теперь прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами страны будет проводиться при условии владения ими русским языком. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что прием заявлений об участии в госпрограмме будет осуществляться при «условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Для ряда иностранцев из числа желающих подать заявление на участие в госпрограмме это правило также будет актуально.

Владение языком можно будет подтвердить документально или через собеседование. В последнем случае должно быть вынесено решение комиссии, которая формируется МВД. Для соотечественников за пределами страны данное собеседование будет проводиться в режиме онлайн.

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При этом соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно, отмечается в указе.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом Владимира Путина в 2006 году.

10 марта экс-глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон рассказала, какими, по ее мнению, качествами характера обладает президент России. По ее мнению, Путин обладает огромной уверенностью в себе, он «из тех, о ком вы, входя в помещение, знаете, что он главный». Принимая решения, российский лидер руководствуется историей и стремится к цели сделать страну «сильной, могущественной», отметила Эштон.

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Марина Совина
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