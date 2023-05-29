В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому

В России захотели избавить соотечественников из недружественных стран от теста по русскому

МВД России предложило избавить соотечественников из недружественных стран от теста по русскому языку. Соответствующий проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что от подтверждения владения русским языком предлагается освободить соотечественником, которые постоянно проживают на территории недружественных по отношению к России государств.

Помимо того, предлагается освободить от теста по русскому языку соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины. Авторы проекта отметили, что из недружественных стран с учетом геополитической ситуации и так переселяются те, кто владеет русским языком и воспитан в традициях российской культуры.

«Распространение требования ‎о подтверждении владения русским языком на данную категорию лиц вызовет у них недоверие к России, а также повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников росзагранучреждений, численность которых в настоящее время значительно сокращена», — говорится в пояснительной записке.

В марте президент России Владимир Путин указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Документ предусматривал, что прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами страны будет проводиться при условии владения ими русским языком.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом Владимира Путина в 2006 году.