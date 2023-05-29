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16:47, 29 мая 2023Россия

В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому

В России захотели избавить соотечественников из недружественных стран от теста по русскому

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

МВД России предложило избавить соотечественников из недружественных стран от теста по русскому языку. Соответствующий проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что от подтверждения владения русским языком предлагается освободить соотечественником, которые постоянно проживают на территории недружественных по отношению к России государств.

Помимо того, предлагается освободить от теста по русскому языку соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины. Авторы проекта отметили, что из недружественных стран с учетом геополитической ситуации и так переселяются те, кто владеет русским языком и воспитан в традициях российской культуры.

«Распространение требования ‎о подтверждении владения русским языком на данную категорию лиц вызовет у них недоверие к России, а также повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников росзагранучреждений, численность которых в настоящее время значительно сокращена», — говорится в пояснительной записке.

В марте президент России Владимир Путин указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Документ предусматривал, что прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами страны будет проводиться при условии владения ими русским языком.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом Владимира Путина в 2006 году.

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    Никита Абрамов
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