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14:54, 15 апреля 2024Силовые структуры

Поджигателя администрации в российском регионе отправили в СИЗО

Суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь здание владимирской администрации
Начало событий в новости Поджигатель администрации российского региона захотел покончить с собой

Кадр: Telegram-канал Mash

Суд отправил в СИЗО мужчину, который кинул коктейль Молотова в здание администрации Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ирина Гавриченко.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом) УК РФ. Он пробудет под арестом до 12 июня, уточняет ТАСС.

По данным следствия, попытка поджога владимирской администрации произошла 13 апреля. Мужчина 2000 года рождения пришел к зданию с тремя коктейлями Молотова, один из которых бросил в окно, а оставшиеся — в припаркованные рядом автомобили.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии. Его доставили в больницу с ожогами дыхательных путей.

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      Олеся Мицкевич
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