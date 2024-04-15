Поджигатель администрации российского региона захотел покончить с собой

Пытавшийся поджечь здание Владимирской администрации хотел покончить с собой

Кинувший коктейль Молотова в здание администрации Владимирской области мужчина пытался покончить с собой во время задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

24-летнего подозреваемого госпитализировали с ожогами дыхательных путей. После оказания медицинской помощи врачи передали его силовикам и те отвезли задержанного на допрос. Следователь намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом.

Попытка поджога была совершена 13 апреля. Мужчина пришел к Владимирской администрации с тремя коктейлями Молотова. Одну бутылку он метнул в здание, вторую — в припаркованный рядом автомобиль, а с помощью третьей сжег машину начальника управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора региона.