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11:37, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик назвал главную сложность работы

Комик Джабраилов назвал сложностью работы в юморе поиск новых тем для монологов

Кадр: Джарахов / Youtube

Популярный российский комик, продюсер программы «Женский Stand Up» на канале ТНТ Игорь Джабраилов перечислил главные сложности карьеры в юморе. В подкасте блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он назвал трудностью работы юмористом поиск новых тем для монологов.

«Если мы берем авторскую работу, то у тебя все равно есть какая-то задача. Написать смешной монолог или смешную шутку любой может, тут вопрос объемов — когда есть какая-то дистанция, там ты смотришь качество, понятно, какой ты автор», — рассказал Джабраилов.

Юморист отметил, что самое сложное для многих комиков — это придумывать новые темы для монологов. «Ты первый пласт обшутил свой: имя мое, отец, еще что-то, мой город, еще что-то, и потом уже доставать темы для шуток — это самое сложное», — пояснил он. Комик добавил, что по этой причине он не может написать стендап-монолог.

Ранее Джабраилов назвал решение работать за кадром в юмористическом шоу губительным для творческого пути стендап-комика. По словам комика, трудясь за кадром, он не занимался стендапом, поскольку опасался, что это навредит его авторитету как редактора.

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      Олег Давыдов
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