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17:06, 15 апреля 2024Экономика

Пострадавшие от паводков регионы предупредили о пожарах

РАН: пострадавшим от паводков регионам нужно готовиться к пожарам

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Пострадавшим от паводков регионам нужно готовиться к летним пожарам. О грядущих природных бедствиях предупредил научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов, передает «Говорит Москва».

По словам Карнаухова, паводки могут привести к сухому и жаркому лету. «Когда быстрый паводок, быстрое таяние снега, мало воды впитывается в почву. Почва остается без воды, вся вода уходит в реки, моря и океаны, а в почве остается мало. Из-за этого она быстро пересыхает, из-за этого меньше осадков на данной территории происходит», — пояснил эксперт.

Климатолог призвал сделать просеки и вырубить сухостой, чтобы минимизировать последствия возможных пожаров. Также нужно обводнять торфяные разработки, которые при пересыхании становятся источниками возгорания. Карнаухов подчеркивает, что принимать меры лучше всего незамедлительно.

Ранее сообщалось, что весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Особенно сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. Сумма ущерба от паводков в регионе может превысить 40 миллиардов рублей.

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      Александра Качан
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