Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 13 апреля 2024Экономика

В Оренбурге вырос уровень воды в реке Урал

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по российскому региону.

«1183 [сантиметра] на 14:00 [по местному времени]», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал у Орска достиг 731 сантиметра при критическом уровне 700 сантиметров. По состоянию на 09:00 по местному времени уровень Урала около Оренбурга достиг 1171 сантиметра.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские военные не подчиняются приказам и угрожают командирам. Какие проблемы в рядах армии признал главком ВСУ?

      Власти Курганской области призвали эвакуироваться жителей очередного села

      В Приморье арестовали присвоившую деньги участника СВО семью

      Полиция Австралии не исключила вероятность теракта в торговом центре Сиднея

      За сутки российские системы ПВО сбили 222 украинских беспилотника

      ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска

      Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

      Нидерланды закроют посольство в Тегеране

      Задержанный популярный российский блогер доставлен на допрос в Москву

      Число погибших при нападении на ТЦ в Австралии выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше