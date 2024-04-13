В Оренбурге вырос уровень воды в реке Урал

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по российскому региону.

«1183 [сантиметра] на 14:00 [по местному времени]», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал у Орска достиг 731 сантиметра при критическом уровне 700 сантиметров. По состоянию на 09:00 по местному времени уровень Урала около Оренбурга достиг 1171 сантиметра.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.