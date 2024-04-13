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09:42, 13 апреля 2024Россия

Уровень воды реки Урал в Орске достиг 731 сантиметра

Уровень воды в реке Урал у Орска превысил критический на 31 сантиметр

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По состоянию на 13 апреля уровень воды в реке Урал у Орска достиг 731 сантиметра при критическом уровне 700 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что, по данным на 09:00 по местному времени, уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Уровень воды у Орска — 731 сантиметр. При этом критический уровень воды Урала в Орске составляет 700 сантиметров.

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      Антонина Черташ
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