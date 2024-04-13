Уровень воды реки Урал в Орске достиг 731 сантиметра

Уровень воды в реке Урал у Орска превысил критический на 31 сантиметр

По состоянию на 13 апреля уровень воды в реке Урал у Орска достиг 731 сантиметра при критическом уровне 700 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что, по данным на 09:00 по местному времени, уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Уровень воды у Орска — 731 сантиметр. При этом критический уровень воды Урала в Орске составляет 700 сантиметров.

Днем 12 апреля уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума с начала паводков. До этого в городе началась массовая эвакуация. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что паводковая ситуация стала крайне опасной.