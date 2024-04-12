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15:32, 12 апреля 2024Экономика

Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума

Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума с начала паводков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума с начала паводков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра», — заявили в ведомстве.

Ранее в Оренбурге началась массовая эвакуация. Мэр города подчеркнул, что паводковая ситуация стала крайне опасной.

Согласно последним данным, весеннее половодье коснулось 39 российских регионов. Тяжелее всего пришлось Оренбургской области. Предварительные оценки показывают, что сумма ущерба от воды в регионе превысила 40 миллиардов рублей. МЧС отмечает, что настолько сильных паводков в затопленных регионах прежде не было.

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      Александра Качан
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