Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

Продюсер «Женского Stand Up» Джабраилов: было тяжело работать с женщинами

Популярный российский комик, продюсер юмористического шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Игорь Джабраилов раскрыл изнанку проекта. В подкасте блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он рассказал, что в первое время ему было тяжело работать с женщинами.

«Они в любой момент могут сказать: "Я вообще не хочу этим заниматься", и ты такой: "Мы тут бюджет выбили вообще-то, обязательства, все дела". Очень много нытья», — высказался он о работе с участницами проекта.

При этом Джабраилов отметил, что некоторые участницы проекта хорошо справляются со сложностями работы в шоу. Он привел в пример юмористку Александру Муратову. «Я ни разу не видел, чтобы она ныла, она такая: "Я рационально с этим справляюсь". Она мне говорила: "Что-то с ними можно сделать, пересадить куда-то? Они плачут"», — рассказал продюсер проекта.

Ранее популярная российская юмористка, креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова заявила, что некоторые комики завидуют женщинам-коллегам.