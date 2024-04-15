69-я параллель
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08:52, 15 апреля 202469-я параллель

Пропавшего в тундре россиянина нашли в ледяной пещере

В Красноярском крае мужчина пропал в тундре, его нашли в пещере изо льда

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Красноярском крае мужчина пропал в тундре. Его нашли спустя сутки в ледяной пещере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

55-летний россиянин выехал на снегоходе из города Дудинки. Преодолеть 75-километровый маршрут он не смог, и по прошествии 12 часов в поселке Усть-Порт так и не появился. На поиски отправились спасатели и полицейские.

На предполагаемом пути следования нашли снегоход мужчины, а неподалеку от него — и самого россиянина в полости, образовавшейся под слоем снега. Он пояснил, что из-за непогоды решил найти укрытие и провалился в яму.

Ранее выживавший полгода в тундре пенсионер рассказал о дружбе с росомахой и медведем. 70-летний мужчина признался, что полюбил северную природу и заявил, что несмотря на перенесенную им в тундре болезнь уже запланировал новую поездку.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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