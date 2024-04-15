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15:15, 15 апреля 2024Из жизни

Нападение питона на домашнюю кошку сняли на видео

В Австралии на видео сняли нападение питона на домашнюю кошку

В австралийском городе Саншайн-Кост на глазах у хозяйки произошло нападение питона на ее домашнюю кошку. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал на своей странице в TikTok змеелов Стюарт Маккензи.

Инцидент произошел на заднем дворе дома, где живет женщина. В начале видео она жестами пыталась показать кошке, что нужно бежать. Та пустилась наутек и поволокла за собой змею, которая успела вцепиться в нее зубами.

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Женщина, по-видимому, рассчитывала на другой эффект. Когда кошка исчезла из вида, она воскликнула: «Черт!» В этот момент из дома донесся детский визг, и женщина с воплем побежала за кошкой. О том, что происходило дальше, можно судить лишь по крикам за кадром.

Во второй части видео женщина зовет кого-то через забор. Питон к тому времени вернулся во двор, и кошки с ним больше не было. Женщина, заметив его движение, снова закричала и убежала в дом.

Ранее сообщалось, что житель Саншайн-Кост пошел к холодильнику, чтобы достать пива, но притаившийся под холодильником ромбический питон ему помешал. Специалисты прибыли на место происшествия, сняли процесс на видео, а затем выпустили змею в дикую природу.

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      Олег Парамонов
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