Раскрыт райдер «отмененного» в России рэпера Jah Khalib

Shot: казахский рэпер Jah Khalib готов выступить в России за 4,6 миллиона рублей

Казахский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) готов выступить в России за 4,6 миллиона рублей. Райдер исполнителя раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, рэпер запрашивает указанную сумму за выступление на корпоративе. В райдер артиста также включены проживание в пятизвездочном отеле, горячее питание, сок, газированная вода и сигареты в гримерке. В Россию Мамедов приедет с командой из семи человек.

Рэпера начали «отменять» в Казахстане после слов о том, что жертвы насилия сами провоцируют преступников с помощью неправильной одежды. Это произошло на фоне резонансного дела о расправе экс-министра Куандыка Бишимбаева над своей женой Салтанат Нукеновой. До этого концерты Мамедова отменили в Москве и Санкт-Петербурге после его заявлений о том, что он восхищается украинцами.

Ранее был раскрыт гонорар певицы Лолиты Милявской за частные выступления после ее участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.