Расправившуюся с внуком из-за плохого поведения россиянку отправили в СИЗО

В Чувашии арестовали 61-летнюю бабушку, задушившую внука из-за плохого поведения

Суд в Чувашии отправил в СИЗО пожилую россиянку, которая расправилась со своим внуком из-за плохого поведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Злоумышленница пробудет под арестом два месяца.

Девятилетнего ребенка без признаков жизни накануне обнаружила его мать. Женщина оставила сына с 61-летней бабушкой, пока сама была на работе. Вернувшись домой, она заметила, что мальчик не дышит, и вызвала полицию.

Пенсионерку задержали на даче. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.