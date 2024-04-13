Пожилая россиянка задушила девятилетнего внука

В Чебоксарах 61-летняя бабушка задушила внука из-за плохого поведения

Пожилая женщина из Чебоксар задушила девятилетнего внука. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

61-летняя бабушка осталась с внуком-второклассником дома, пока мать мальчика была на работе. Вернувшись, женщина обнаружила, что ее сын не дышит. Выяснилось, что мальчика начала душить бабушка. Причина, по ее словам, состояла в плохом поведении ребенка.

В квартире мать, бабушка и мальчик жили втроем. Отец ребенка переехал в Крым.

Пенсионерку задержали, ранее у нее не было судимостей. Женщина вела соцсети, где выкладывала народные средства для укрепления сосудов, публиковала ролики о долголетии и советы по сохранению здорового позвоночника. Против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее Дзержинский районный суд Новосибирска огласил приговор в отношении Евгения Владимирского, который забил 71-летнюю мать ломом и гвоздодером. Мужчину признали виновным и приговорили к десяти годам и пяти месяцам колонии строгого режима.