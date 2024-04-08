Россиянин до смерти забил мать гвоздодером и получил десять лет колонии

Суд в Сибири приговорил к 10 годам колонии мужчину, убившего мать гвоздодером

Дзержинский районный суд Новосибирска огласил приговор в отношении Евгения Владимирского, который до смерти забил свою 71-летнюю мать ломом и гвоздодером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности летальный исход») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») УК РФ, приговорив к 10 годам и 5 месяцам колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло 15 сентября 2023 года. Владимирский, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном жилом доме, спровоцировал конфликт со своей матерью, а затем нанес по ее телу не менее 40 ударов ломом и гвоздодером. Женщина не выжила. После этого злоумышленник выбежал из дома с топором и начал угрожать расправой соседской семье. Соседи смогли отобрать у нападавшего топор, а вскоре его задержали сотрудники полиции.

Ранее суд в Удмуртии приговорил 53-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы за забитую до смерти деревянным стулом сестру.