Россиянин поссорился с сестрой и до смерти забил ее деревянным стулом

В Удмуртии осудили мужчину, забившего свою сестру до смерти деревянным стулом

В Удмуртской Республике Балезинский районный суд приговорил 53-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы за забитую до смерти деревянным стулом сестру. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

По данным следствия, преступление произошло в июле 2023 года в доме подсудимого. Тогда на почве распития алкоголя он поссорился с сестрой. Фигурант взял деревянный стул, сломал его об пол и отломанной ножкой ударил женщину по левой руке. Следующий удар кулаком последовал ей в лицо. От удара пострадавшая упала, после чего подсудимый избил ее до смерти.

Мужчина осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением в качестве оружия предмета, причинившего смерть по неосторожности. Во время заседания обвиняемый свою вину признал. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском суд арестовал 30-летнего местного жителя, забившего до смерти 38-летнего мужчину.