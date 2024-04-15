В России высказались о последствиях удара по французским наемникам в Славянске

Сенатор Джабаров: Россия продолжит бить по иностранным наемникам на Украине

Россия продолжит бить по иностранным наемникам, которые приезжают воевать на стороне Украины в зоне специальной военной операции (СВО), утверждает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях удара по французским военным в Славянске.

«Верховный главнокомандующий предупреждал, и наши военачальники, и министр иностранных дел, что, если мы увидим, что другие страны продолжат поставлять вооружение Украине, мы будем наносить соответствующие удары. И правильно сделаем», — сказал сенатор.

И так будет каждый раз, когда они попытаются влезать не в свои дела, лезть во внутренние дела Украины и наносить урон Российской Федерации Владимир Джабаров российский сенатор

Политик считает нужным атаковать западных военных еще на границах республики.

«Было бы вообще здорово, если бы на въезде в страну, на Украину, мы бы уничтожали все составы с бронетехникой, которые идут из стран НАТО», — добавил он.

Российские силы ударили по расположению украинских артиллеристов и французских наемников в Славянске под Донецком, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, наемники привезли гаубицы CAESAR для обстрела Запорожской области.