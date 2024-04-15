Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр террористов

Режиссер Беркович и драматург Петрийчук попали в список экстремистов

Росфинмониторинг внес российского театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщается в понедельник, 15 апреля, на сайте ведомства.

Беркович и Петрийчук попали в список лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Для внесенных в список экстремистов и террористов предусмотрены санкции: банки приостанавливают обслуживание таких клиентов и замораживают их счета.

Режиссера и драматурга задержали 4 мая 2023 года. Они обвиняются в оправдании терроризма. Причиной стал их спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Беркович и Петрийчук не признают вину.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук.