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15:46, 15 апреля 2024Наука и техника

«Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

Борисов: «Роскосмос» вряд ли согласится рекламировать собачий корм

Фото: Ayla Verschueren / Unsplash

Госкорпорация «Роскосмос» вряд ли согласится рекламировать собачий корм, заявил ее руководитель Юрий Борисов. Об этом в Telegram сообщает РБК.

Руководитель прокомментировал инициативу по размещению платных рекламных материалов на корпусах ракет космического назначения. «К этому нужно подходить с умом. Скажем, собачий корм вряд ли я соглашусь рекламировать, а вот какие-то реальные достижения — это, пожалуй, да», — сказал глава госкорпорации.

В феврале 2018 года исполнительный директор «Роскосмоса» по коммуникациям Игорь Буренков назвал запуск на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy американской компанией SpaceX автомобиля Tesla хорошим трюком и промоакцией перед инвесторами.

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      Иван Потапов
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