Россиянам назвали необходимые дела на дачном участке до конца мая
Россиянам объяснили, что нужно успеть доделать на своих дачах до конца мая. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, необходимо подготовить почву и посев семян, в частности, очистить грядки от остатков прошлогодних растений и добавить органические удобрения, передает NEWS.ru.
«В мае уже можно приступать к посеву овощей и цветов, которые быстро вырастут и будут радовать вас своей красотой и вкусом уже в июне. Например, редис, свежая зелень, щавель», — предложил он.
Чаплин напомнил о еще одной важной процедуре — настройке системы полива, в особенности если она автоматическая. Тогда можно будет оставить растения на даче на длительный срок и не беспокоиться. Также весной нельзя пренебрегать обрезкой деревьев и их прививанием, по словам эксперта, май — лучшее время для этих целей.
«Важно побелить деревья для защиты от паразитов. Удалите все сухие и поврежденные ветви, сократите слишком густую крону. Подкармливайте растения минеральными и органическими удобрениями. Обработайте деревья и кустарники препаратами от вредителей и болезней», — уточнил Никита Чаплин.
Кроме того, именно в мае нужно позаботиться о защите своего дачного участка от грызунов. Наиболее удачный способ — установить ловушки внутри дома и возле посадок.
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