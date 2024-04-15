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07:22, 15 апреля 2024Россия

Россиянам назвали перспективные IT-направления в 2024 году

IT-эксперт Сычев: спрос на Data-специалистов в ближайшее время будет расти

Фото: Unsplash

Партнер «Лиги Цифровой Экономики» Александр Сычев в беседе с «Газетой.Ru» назвал перспективные IT-направления в 2024 году.

По словам Сычева, сейчас стал расти спрос на системных аналитиков. Кроме того, сохранится тренд на разработчиков со знанием Python и Hadoop, а также экспертов по Big Data. Он отмечает, что спрос на Data-специалистов в ближайшее время будет только расти.

Как рассказал специалист, абитуриенту важно ориентироваться на отрасль, в которой будущие студенты планируют работать после ВУЗа.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что Россия активно решает вопрос дефицита кадров среди айтишников. С 2019 года число абитуриентов, поступающих на IT-специальности, увеличилось почти в 2,5 раза, подчеркнул он.

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      Юлия Мискевич
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