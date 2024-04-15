Россиянам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

Хирург Масленников: пользование дешевой туалетной бумагой провоцирует трещины

Колопроктолог, онколог Дмитрий Масленников рассказал, что использование туалетной бумаги может быть опасным для здоровья, и посоветовал россиянам отказаться от нее. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам Масленникова, некачественная туалетная бумага может раздражать кожу и провоцировать возникновение микротравм. При недостаточном очищении они могут приводить к развитию инфекционных и воспалительных процессов.

Некачественная туалетная бумага также способна приводить к более серьезным повреждениям. «Наиболее частым последствием в этом случае становятся анальные трещины. Это весьма неприятное заболевание доставляет пациенту немало дискомфорта, а без своевременного лечения может стать хроническим и потребовать уже хирургического лечения», — предупредил колопроктолог.

В туалетной бумаге также могут содержаться различные ароматизаторы, отдушки и красители. Как отметил врач, у людей с чувствительной кожей они могут провоцировать раздражения и аллергии. Кроме того, Масленников назвал туалетную бумагу одним из факторов риска развития геморроя. «Прежде всего это возможно за счет микротравм и раздражения слизистой. Крайне нежелательно использовать бумагу, если геморрой уже перешел в стадию обострения», — рассказал онколог.

Более полезной альтернативой туалетной бумаге, по словам врача, может быть использование биде, гигиенического или обычного душа, а также влажная туалетная бумага. В то же время специалист предупредил, что использовать вместо нее влажные салфетки не следует, так как они часто содержат ароматизаторы, спиртовые растворы и другие агрессивные обеззараживающие компоненты.

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