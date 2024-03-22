Названы способы навсегда избавиться от одной деликатной проблемы с кожей

Избавиться от бородавок можно при помощи комплексной терапии, главная цель которой — разрушить уже имеющиеся новообразования и стимулировать иммунитет, чтобы избежать появления новых, рассказала дерматолог-косметолог сети клиник «Семейная» Надежда Юдина. Способы навсегда избавиться от этой деликатной проблемы с кожей врач назвала «Ленте.ру».

Бородавки — это доброкачественные новообразования на коже или слизистых оболочках, возникающие при заражении вирусом папилломы человека (ВПЧ), объяснила Юдина. Они могут появиться на любых участках тела, но чаще всего — на ладонях и подошвах стоп.

По словам дерматолога, бородавки могут быть плоскими и остроконечными, с чешуйками и кровяными включениями. Она предупредила, что иногда их можно спутать с мозолями или другими кожными заболеваниями, поэтому, прежде чем ставить себе диагноз и начинать лечение «по интернету», необходимо проконсультироваться с врачом.

Причиной появления бородавок Юдина назвала совокупность факторов:

ослабление общего иммунитета — иммунодефицитные состояния, восстановительный период после длительных инфекционных заболеваний, беременность;

нарушение защитной функции кожи при недостаточной увлажненности, ранках, микротрещинах;

несоблюдение личной гигиены — использование общих полотенец, тапочек.

Врач добавила, что сам вирус является достаточно живучим в окружающей среде и передается контактным путем.

При попадании в организм вирус папилломы человека может долгое время не провоцировать каких-либо реакций: многие люди не догадываются, что заражены. При ослаблении иммунитета он начинает активно распространяться. Инфицированные клетки растут и делятся намного активнее, чем здоровые, и в пораженной области ткань утолщается, образуя бугорок — бородавку Надежда Юдина дерматолог-косметолог

Юдина подчеркнула: избавиться от бородавок можно только с помощью комплексной терапии, цель которой — разрушить уже имеющиеся новообразования и стимулировать иммунитет, чтобы избежать появления новых.

Для усиления иммунного ответа, по словам дерматолога, может быть назначен прием системных препаратов в виде таблеток, капель, ректальных свечей. Также рекомендуется общее укрепление иммунитета с помощью коррекции питания режима сна и физической активности.

Для удаления же, как отметила Юдина, могут использоваться различные методы, которые отличаются скоростью деструкции и реабилитационным периодом. «Один из самых распространенных способов удаления бородавок — химический. Он представляет собой применение местных препаратов, содержащих кислоты и другие активные вещества. Подобные средства часто продаются в аптеках и выпускаются в виде капель, мазей или пластырей. Для их применения не требуется местное обезболивание», — рассказала дерматолог.

Еще одним популярным методом она назвала криодеструкцию с применением жидкого азота. При контакте с этим веществом бородавка точечно замораживается и впоследствии отмирает. Также удалить новообразование можно с помощью лазера, однако этот метод подходит прежде всего для небольших бородавок.

Удаление радиоволновым аппаратом проводят после местного обезболивания. Применяется для удаления бородавок малых и средних размеров. На месте удаления образуется ранка, за которой требуется уход. Чаще всего необходима одна процедура Надежда Юдина дерматолог-косметолог

При этом врач подчеркнула, что корректный метод избавления от бородавок может подобрать исключительно специалист, который будет учитывать как размер и количество новообразований, так и место их расположения и возможности реабилитации.

Ранее дерматокосметолог Светлана Студеникина рассказала, что для лечения высыпаний на коже существует множество уходовых средств и процедур, но в некоторых случаях они не дадут результата и даже могут навредить. Она подчеркнула: прежде чем подбирать лечение, надо выяснить, связаны ли угревые высыпания с нарушением гормонального фона.