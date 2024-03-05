Россиян предупредили о вреде лечения некоторых прыщей проверенным методом

Для лечения высыпаний на коже существует множество уходовых средств и процедур, но в некоторых случаях они не дадут результата и даже могут навредить, утверждает Светлана Студеникина, дерматокосметолог бренда Likato Professional. О вреде терапии некоторых прыщей проверенными методами врач предупредила россиян в ходе беседы с «Лентой.ру».

Студеникина подчеркнула: прежде чем подбирать лечение, надо выяснить, связаны ли угревые высыпания с нарушением гормонального фона. Для этого требуется консультация специалистов: эндокринолога — для обследования гормонального фона щитовидной железы, гинеколога для женщин или уролога для мужчин — для обследования репродуктивных систем. При выявлении отклонений после обследования врач также назначит и проведет лечение, а вот обычная, не лечебная косметика, подчеркнула дерматокосметолог, особенно подобранная наобум, в этом случае бессильна.

Нормализация нарушенного гормонального фона может привести как к полному разрешению воспалительного процесса на коже, так и просто улучшить состояние, сократить количество воспалительных элементов. Также при угревой сыпи требуется посещение дерматолога — для назначения ухода и наружной терапии кожного процесса. Он же проводит лечение при активном воспалении на коже и отсутствии нарушений гормонального фона Светлана Студеникина дерматокосметолог

Лечение каждому пациенту, как отметила Студеникина, назначается в зависимости от типа и тяжести угревой сыпи. После снятия воспалительного процесса человек может обратиться к косметологу для решения таких остаточных эстетических проблем, как постакне и рубцы. «В косметологическом кабинете проводят следующие процедуры: лазерные абляции, пилинги, инъекционная терапия, чистки. Однако в период активного воспаления на коже от проведения косметологических процедур нужно воздержаться — они могут усугубить кожный процесс», — предупредила врач.

Ранее врач-косметолог и дерматолог Кристина Малкина раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей. В первую очередь эксперт призвала не выдавливать воспаления, поскольку это может привести к распространению инфекции по всей коже.