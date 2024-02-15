Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

Врач-косметолог и дерматолог Кристина Малкина раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь эксперт призвала не выдавливать воспаления, поскольку это может привести к распространению инфекции по всей коже. Кроме того, специалистка предупредила, что от механического воздействия остаются следы в виде пигментных пятен, корочек и рубцов.

Та же механическая чистка не является методом лечения акне, а лишь одним из вспомогательных методов в лечении. По этой причине перед процедурой обязательно нужно проконсультироваться со специалистом о необходимости данной манипуляции Кристина Малкина врач-косметолог

Среди прочего, доктор порекомендовала избегать использования спиртосодержащих лосьонов. Она пояснила, что данные средства пересушивает кожу, что приводит к еще большей выработке кожного сала. Вдобавок Малкина заявила, что при наличии высыпаний стоит отказаться от применения скрабов и кислот, которые еще больше травмируют кожу.

В заключение косметолог рассказала, что появление акне также может стать следствием отказа от солнцезащитного крема. «Распространенной ошибкой является стремление перекрыть высыпания плотными текстурами тональных кремов. При нанесении "тоналки" поры кожи закупориваются, что создает окклюзию и благоприятные условия для роста и размножения бактерий акне», — подытожила она.

Ранее в феврале врач-дерматолог из Нью-Йорка Чарльз Пуза раскрыл эффективные способы избавиться от прыщей на спине. В первую очередь эксперт порекомендовал избавиться от бактерий в организме с помощью антибактериальной мази.