Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:46, 16 февраля 2024Ценности

Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

Фото: Boyloso / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог и дерматолог Кристина Малкина раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь эксперт призвала не выдавливать воспаления, поскольку это может привести к распространению инфекции по всей коже. Кроме того, специалистка предупредила, что от механического воздействия остаются следы в виде пигментных пятен, корочек и рубцов.

Та же механическая чистка не является методом лечения акне, а лишь одним из вспомогательных методов в лечении. По этой причине перед процедурой обязательно нужно проконсультироваться со специалистом о необходимости данной манипуляции

Кристина Малкинаврач-косметолог

Среди прочего, доктор порекомендовала избегать использования спиртосодержащих лосьонов. Она пояснила, что данные средства пересушивает кожу, что приводит к еще большей выработке кожного сала. Вдобавок Малкина заявила, что при наличии высыпаний стоит отказаться от применения скрабов и кислот, которые еще больше травмируют кожу.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

В заключение косметолог рассказала, что появление акне также может стать следствием отказа от солнцезащитного крема. «Распространенной ошибкой является стремление перекрыть высыпания плотными текстурами тональных кремов. При нанесении "тоналки" поры кожи закупориваются, что создает окклюзию и благоприятные условия для роста и размножения бактерий акне», — подытожила она.

Ранее в феврале врач-дерматолог из Нью-Йорка Чарльз Пуза раскрыл эффективные способы избавиться от прыщей на спине. В первую очередь эксперт порекомендовал избавиться от бактерий в организме с помощью антибактериальной мази.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

      Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

      Домашняя собака напала на школьников в российском городе

      Компаниям из Эквадора вернули право поставлять в Россию бананы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше