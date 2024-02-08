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12:52, 8 февраля 2024Ценности

Раскрыты эффективные способы избавиться от прыщей на спине

Фото: Unsplash

Врач-дерматолог из Нью-Йорка Чарльз Пуза раскрыл эффективные способы избавиться от прыщей на спине. Соответствующий ролик появился в его TikTok, который насчитывает 1,7 миллиона подписчиков.

По словам инфлюэнсера с никнеймом drcharlesmd1, наиболее распространенными видами прыщей являются грибковые или гормональные воспаления. В первую очередь эксперт порекомендовал избавиться от бактерий в организме с помощью антибактериальной мази.

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Помимо этого, специалист призвал через день мыть тело средством для умывания с бензоилпероксидом. В заключение Пуза напомнил, что после тренировки важно как можно быстрее переодеться, а также очистить кожу спреем хлорноватистой кислоты.

Ранее в феврале 19-летняя дочь Хайди Клум показала лицо в прыщах. Манекенщица продемонстрировала лицо без косметики крупным планом.

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      Екатерина Ештокина
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