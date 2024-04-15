Россиянам рассказали о способе попросить повышение зарплаты

Рекрутер Святицкая: подготовьте аргументы для разговора о повышении зарплаты

Первым шагом при подготовке разговора с руководителем о повышении зарплаты должна стать подготовка аргументов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Она посоветовала вспомнить свои рабочие достижения, подкрепив их конкретными цифрами и графиками. Также стоит обратить внимание начальства на возросшие обязанности. Другим важным этапом станет изучение рынка, отметила рекрутер. Необходимо знать текущие ставки для вашей специальности, опыта и уровня. Один из способов сделать это — посмотреть зарплатные предложения в компаниях-конкурентах, сказала Святицкая.

Важно будет также грамотно провести беседу, выбрав правильное время для разговора. Подходящим моментом для просьбы станет завершение проекта или утверждение бюджета на следующий период, объяснила эксперт. Начинать же разговор о повышении зарплаты в сложные для компании и босса времена не стоит, добавила она.

Просить о прибавке нужно четко и уверенно, при этом держитесь дипломатично и уважительно, посоветовала рекрутер. Вместо указания конкретной суммы лучше будет назвать вилку желаемой зарплаты, однако будьте готовы к тому, что руководитель остановит свой выбор на нижней границе диапазона, предупредила Святицкая.

Она напомнила также, что нужно быть готовым к отказу. Лучше сразу продумать запасной план, например, попробовать договориться о повышении зарплаты в будущем или других льготах и бонусах. Совершенно точно не стоит прибегать к шантажу, угрожая увольнением, добавила эксперт.

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что четверть россиян (25 процентов) оказались не готовы просить прибавку к зарплате. Главной проблемой в этом случае является убеждение, что просьба о повышении оплаты будет бесполезной, пояснили опрошенные. Работники бюджетной сферы не видят смысла просить повышения оклада, так как их зарплаты утверждены тарифными ставками. Часть респондентов уверена, что проще сменить работу, чем добиваться прибавки на прежнем месте.