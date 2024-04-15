Россиянин получил в подарок лотерейный билет и выиграл крупную сумму

Житель Смоленска выиграл в лотерею 500 тысяч рублей

Строитель из Смоленской области Алексей Потапов получил в подарок от отца выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Рабочий путь».

По словам Потапова, он редко участвует в лотереях. «Как обычно, проезжая мимо магазина "Бристоль", папа решил остановиться и приобрести лотерейные билеты. Продавец открыл новую пачку с "моменталками", из нее папа выбрал два билета и отправился на работу», — рассказал победитель.

По его словам, отец проверил на работе один билет — он оказался без выигрыша. Второй билет мужчина отложил и вспомнил о нем только после смены. Сначала россиянин подумал, что выиграл только 125 рублей, но дома билет перепроверили и увидели всю сумму выигрыша.

Победитель решил подарить счастливый билет сыну. На выигрыш Потапов хочет отремонтировать дом родителям.

В начале апреля сообщалось, что житель Башкирии выиграл два миллиона рублей в лотерею и не явился за призом. Чтобы выиграть суперприз указанной лотереи, необходимо угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором.