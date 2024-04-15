Россиянин завел свинью и разозлил соседей

Жилец ЖК в Ростове-на-Дону завел свинью и разозлил соседей

Жильцы жилого комплекса (ЖК) в Ростове-на-Дону разозлились на соседа, который завел свинью. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

Соседи по этажу жильца ЖК «Красный Аксай» жалуются на вонь, которая появилась прошлой осенью. Хозяин животного пообещал, что неприятный запах перестанет беспокоить после того, как он приучит питомца к лотку, однако этого до сих пор не произошло.

Жильцов также волнует вопрос безопасности — некоторые считают мини-пига непредсказуемым и опасным животным. Соседи россиянина обращались в администрацию, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Минсельхоз и госжилинспекцию, но им не помогли. Они планируют подать в суд на мужчину, если ситуация не изменится.

Ранее жительница Игарки залила соседей собачьей мочой. По словам соседей, россиянка крайне редко выгуливает своих питомцев, из-за чего те справляют нужду на пол.