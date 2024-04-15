Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

71-летняя жительница Саратова осталась без квартиры и сбережений из-за аферистов

Россиянка лишилась квартиры и сбережений из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в Саратове. В конце февраля с 71-летней женщине позвонил мужчина, который представился следователем. Он рассказал, что в отделении банка от ее имени злоумышленник по доверенности пытался снять деньги с ее счета. Для спасения средств мужчина призвал пенсионерку срочно перевести их на «безопасный» счет. На следующий день саратовчанка сняла 1,13 миллиона рублей и перевела их через банкомат по указанным собеседником реквизитам.

Вскоре лжеследователь вновь связался с пожилой женщиной. В ходе разговора он предупредил, что некие черные риелторы могут завладеть ее квартирой. Он убедил ее продать квартиру самой и передать вырученные со сделки деньги курьеру, чтобы не остаться без жилья. Пенсионерка в тот же день смогла найти покупателя, сняла поступившие на счет 2,9 миллиона, после чего передала их курьеру. Таким образом общая сумма ущерба, нанесенного жительнице Саратова, составила более четырех миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать курьера, 30-летнего жителя Воронежа. Ранее судимый мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что нашел работу в интернете. Неизвестные предложили ему заработок в Саратове и оплатили поездку туда и обратно. Получив деньги от пенсионерки, он перевел их «работодателям», оставив себе 50 тысяч рублей. Организаторов преступления ищут.

Ранее в апреле стало известно, что аферисты оставили без жилья 87-летнюю блокадницу из Татарстана.