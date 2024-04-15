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15:43, 15 апреля 2024Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

71-летняя жительница Саратова осталась без квартиры и сбережений из-за аферистов

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Россиянка лишилась квартиры и сбережений из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в Саратове. В конце февраля с 71-летней женщине позвонил мужчина, который представился следователем. Он рассказал, что в отделении банка от ее имени злоумышленник по доверенности пытался снять деньги с ее счета. Для спасения средств мужчина призвал пенсионерку срочно перевести их на «безопасный» счет. На следующий день саратовчанка сняла 1,13 миллиона рублей и перевела их через банкомат по указанным собеседником реквизитам.

Вскоре лжеследователь вновь связался с пожилой женщиной. В ходе разговора он предупредил, что некие черные риелторы могут завладеть ее квартирой. Он убедил ее продать квартиру самой и передать вырученные со сделки деньги курьеру, чтобы не остаться без жилья. Пенсионерка в тот же день смогла найти покупателя, сняла поступившие на счет 2,9 миллиона, после чего передала их курьеру. Таким образом общая сумма ущерба, нанесенного жительнице Саратова, составила более четырех миллионов рублей.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать курьера, 30-летнего жителя Воронежа. Ранее судимый мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что нашел работу в интернете. Неизвестные предложили ему заработок в Саратове и оплатили поездку туда и обратно. Получив деньги от пенсионерки, он перевел их «работодателям», оставив себе 50 тысяч рублей. Организаторов преступления ищут.

Ранее в апреле стало известно, что аферисты оставили без жилья 87-летнюю блокадницу из Татарстана.

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      Полина Кислицына
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